СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-10T13:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 июня, губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями.

С информацией о результатах проведения технического осмотра самоходных машин на территории Брянской области в 2018 году и в первом полугодии 2019 года выступил врио по руководству инспекцией гостехнадзора Брянской области Владимир Филиппов. По состоянию на 1 января 2019 года в инспекции гостехнадзора Брянской области зарегистрировано 24 717 единиц поднадзорной техники, из них 20 571 самоходная машина, в том числе 5 824 принадлежащих предприятиям АПК и 4 146 прицепов к ним, в том числе 997 прицепов предприятий АПК.

Владимир Филиппов отметил, что предприятия АПК и организации более ответственно подходят к вопросу предоставления техники на техосмотр, нежели физические лица. В целом по области в 2018 году около 9 тысяч единиц самоходной техники и прицепов к ней не были представлены к техническому осмотру. Основными причинами непредставления техники является техническая неисправность, разукомплектованность или неподготовленность техники.

Для того чтобы не допустить эксплуатацию незарегистрированной техники, не прошедшей обязательный технический осмотр, инспекцией проводятся ежегодные профилактические операции «Трактор» и «Частник» с привлечением сотрудников ГИБДД, органов исполнительной власти и средств массовой информации. По результатам проведенных проверок было выявлено 129 машин, эксплуатирующихся с неисправностями, связанными с безопасностью дорожного движения, техникой безопасности и охраны окружающей среды, а также эксплуатирующихся без государственного регистрационного знака или не зарегистрированных в установленном порядке, не прошедших государственный технический осмотр.

За 5 месяцев 2019 года государственными инженерами-инспекторами было выявлено 108 машин, эксплуатируемых с различными видами неисправностей.

Подводя итоги совещания, губернатор Брянской области Александр Богомаз обратил внимание на необходимость проведения ревизии во всех муниципальных образованиях региона, чтобы техника предприятий-банкротов и тех, которые перестали осуществлять свою деятельность по другим причинам, не числилась на балансе. Этот вопрос должен быть поставлен на контроль глав муниципальных образований.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU