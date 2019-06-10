В Новозыбкове подростки сорвали дискотеку в городском парке

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-10T11:08:33+03:00

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В брянском городе Новозыбков хулиганы сорвали первую в этом году дискотеку в местном парке. Она прошла в начале июня. Подростки вели себя агрессивно. Администратору пришлось нажать тревожную кнопку. По вызову на место проведения дискотеки приехали сотрудники ЧОПа. Танцы пришлось закончить досрочно.

Дискотеки в парке планируют проводить по воскресеньям, сообщает «Новозыбков.SU». Заканчиваться танцы будут в 22.30, чтобы подростки успели вернуться домой до начала комендантского часа. Ребята могут прислать на электронную почту в парк те песни, которые они хотели бы услышать на дискотеке. Администрация парка планирует привлечь частных охранников для патрулирования территории во время проведения танцев.

Новозыбковские подростки смогут посещать дискотеки в парке, пока здесь не начнется ремонт. После танцы обещают перевести в другое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU