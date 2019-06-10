В Унечском районе внедорожник вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-10T10:45:04+03:00

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В Унечском районе «Тойота Хайлюкс» вылетела в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале четвертого дня в воскресенье, 9 июня, на 142-м километре трассы Брянск-Новозыбков.

46-летний автомобилист двигался со стороны Брянска в сторону Клинцов, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Машина съехала в кювет. 46-летняя пассажирка иномарки получила травму головы, сотрясение мозга, ушибла лицо, сломала нос и позвоночник. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU