В Брянске ищут пропавшего 33-летнего Алексея Андреева

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-10T09:35:08+03:00

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В Брянске полицейские и добровольцы ищут пропавшего 33-летнего Алексея Андреева. Мужчину последний раз видели 2 июня. С тех пор родные не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы, очень короткая стрижка. Был одет в футболку с воротником с серыми, белыми и голубыми горизонтальными полосками, бежевые клетчатые шорты, обут – в темно-синие кроссовки. Среди особых примет: между большим и указательным пальцами правой руки шрам от ожога.

Если вы видели Алексея Андреева или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU