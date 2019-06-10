В фотоловушки в брянском лесу попались четыре зубренка

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-10T09:17:05+03:00

Новорожденных зубров может быть и больше

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В фотоловушки в заповеднике «Брянский лес» попались четыре зубренка. Новорожденных зубров может быть и больше. Не все стада животных зафиксировали за снимках.

Первый зубренок появился на свет в заповеднике в начале апреля. Скорее всего, из новорожденных - две девочки и два мальчика.

- В группировке, в которой зафиксировали малышей, насчитывается больше 20 животных, - говорят в пресс-службе заповедника «Брянский лес». – Всего самок на сегодняшний день – 36. Часть из них стали мамами в прошлом году. В 2018-м в заповеднике родилось 14 зубрят. В этом году мы ожидаем, что их будет не меньше.

Окончательные данные о новорожденных зубрах специалисты получат в начале холодного сезона. Тогда все зубры возвращаются на кордон «Пролетарский» - на место зимней подкормки.

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ИСТОЧНИК KP.RU