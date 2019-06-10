СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-10T09:05:25+03:00

Новое расписание будет указано на остановках и вокзалах, в также на официальном сайте компании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это связано с изменением пассажиропотока в День России

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В Брянской области 11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов. Это связано с изменением пассажиропотока в праздник День России, который будет выходным. Электрички и поезда будут по-другому ходить на участках Брянск – Орел, Брянск – Рославль, Дятьково – Фаянсовая, Жуковка – Сещинская и Унеча – Новозыбков, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

Новое расписание будет указано на остановках и вокзалах, в также на официальном сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU