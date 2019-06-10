В Брянской области 11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов
Это связано с изменением пассажиропотока в День России
Новое расписание будет указано на остановках и вокзалах, в также на официальном сайте компании.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области 11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов. Это связано с изменением пассажиропотока в праздник День России, который будет выходным. Электрички и поезда будут по-другому ходить на участках Брянск – Орел, Брянск – Рославль, Дятьково – Фаянсовая, Жуковка – Сещинская и Унеча – Новозыбков, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.
Новое расписание будет указано на остановках и вокзалах, в также на официальном сайте компании.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU