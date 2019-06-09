Овстуг собрал гостей и жителей региона на главном празднике поэзии

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-09T19:12:23+03:00

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В субботу, 8 июня, в брянском селе Овстуг прошел Всероссийский праздник поэзии, посвященный Федору Тютчеву. Участие приняли победители театральных фестивалей, писатели и поэты, творческие коллективы, жители и гости Брянщины.

Гостей встречали актеры в образах семьи Тютчевых. Перед началом праздника в храме Успения Пресвятой Богородицы прошла традиционная лития в память о знаменитом земляке.

Основное действо развернулось на главной сцене у парадного крыльца тютчевского дома. Актеры брянского областного драмтеатра исполнили литературные отрывки, выступил ансамбль танца «Грация» из Дятьково.

Также на главной сцене провели церемонию вручения Всероссийской премии им. Ф. И. Тютчева «Русский путь».

- Премию присудили заслуженному художнику России, уроженцу Жуковки Владимиру Волков и поэт, лауреат литературных премий Андрей Шацков, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Лауреатами также стали Брянская Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России» и Брянская областная общественная писательская организация Союза писателей России.

На усадебных аллеях зрители увидели лучшие номера лауреатов межрегиональных и областных театральных фестивалей, поучаствовали в мастер-классе клуба исторического танца, послушали романсы, а также выступления поэтов и писателей. Все желающие смогли и сами почитать стихи на открытых площадках.

Завершились торжества большим концертом на площади у входа в Овстугский СДК.

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ИСТОЧНИК KP.RU