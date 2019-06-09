В Брянске на Болве погиб 26-летний парень

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-09T14:47:20+03:00

Он купался в запрещенном месте

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска утонул молодой человек. Водолазы подняли тело 26-летнего парня со дна Болвы в полпервого дня в воскресенье, 9 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, на место ЧП выезжали четыре единицы техники и девять человек: водолазы, сотрудники МЧС, полиции и местной администрации.

- Погибший купался в не оборудованном для купания месте, - говорят в МЧС. – Причину гибели установят эксперты.

Это уже второй несчастный случай на воде в Брянске за выходные. Напомним, в субботу, 8 июня, на озере "Мутном" утонул 32-летний мужчина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU