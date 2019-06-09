2019-06-09T14:47:20+03:00
Происшествия

В Брянске на Болве погиб 26-летний парень

Он купался в запрещенном месте
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Причину и обстоятельства гибели установят эксперты.Причину и обстоятельства гибели установят эксперты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска утонул молодой человек. Водолазы подняли тело 26-летнего парня со дна Болвы в полпервого дня в воскресенье, 9 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, на место ЧП выезжали четыре единицы техники и девять человек: водолазы, сотрудники МЧС, полиции и местной администрации.

- Погибший купался в не оборудованном для купания месте, - говорят в МЧС. – Причину гибели установят эксперты.

Это уже второй несчастный случай на воде в Брянске за выходные. Напомним, в субботу, 8 июня, на озере "Мутном" утонул 32-летний мужчина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Овстуг собрал гостей и жителей региона на главном празднике поэзии
В Злынковском районе столкнулись три автомобильных «тяжеловеса»
Под Клинцами иномарка сбила пробегающего лося
В Бежицком районе Брянска потушили легковушку
В Дятькове пьяный 17-летний водитель мопеда не справился с бордюром
В Карачевском районе под колесами грузовика погиб мужчина
В воскресенье на Брянщине 30-градусная жара сменится грозой
На мотокросс в брянский поселок Ивот приехало больше 120 гонщиков
В Брянске на запрещенном к купанию озере «Мутном» утонул мужчина
Пьяному водителю, угробившему двух пассажиров, дали 4,5 года колонии
В Жуковке будут судить мужчину, который расстрелял своего знакомого
В центре Брянска столкнулись фургон и внедорожник
В Новозыбкове водитель внедорожника на «зебре» сбил 53-летнюю женщину
Бывшую брянскую чиновницу будут судить за «помощь» в ЕГЭ
В Брянске наказали мотоциклиста с полуголой пассажиркой
Артем Осипенко станет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске
В Брянске с 10 июня на капитальный ремонт закрывают улицу Арсенальскую
В центре Брянска на пять дней понизят напор воды
В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют семь дорог
Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов