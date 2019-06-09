В Злынковском районе столкнулись три автомобильных «тяжеловеса»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-09T14:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе под Злынкой столкнулись три грузовика. ДТП произошло около 23.20 на участке «Брянск-Новозыбков», сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель ГАЗ-3302 («Газель») не учел дистанцию и врезался в ехавший впереди ГАЗ-279610 под управлением 49-летнего мужчины. После этого грузовик занесло на «встречку», где он столкнулся в Mercedes с полуприцепом. За рулем последнего авто находился 49-летний водитель.

Ранен водитель «Газели». Предварительный диагноз - «подозрение на перелом обеих стоп».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU