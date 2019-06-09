2019-06-09T14:14:09+03:00
Происшествия

В Злынковском районе столкнулись три автомобильных «тяжеловеса»

Пострадал водитель одного из грузовиков
Ольга УМАРОВА
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Ранен водитель «Газели».Ранен водитель «Газели».Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе под Злынкой столкнулись три грузовика. ДТП произошло около 23.20 на участке «Брянск-Новозыбков», сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель ГАЗ-3302 («Газель») не учел дистанцию и врезался в ехавший впереди ГАЗ-279610 под управлением 49-летнего мужчины. После этого грузовик занесло на «встречку», где он столкнулся в Mercedes с полуприцепом. За рулем последнего авто находился 49-летний водитель.

Ранен водитель «Газели». Предварительный диагноз - «подозрение на перелом обеих стоп».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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