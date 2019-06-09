Под Клинцами иномарка сбила пробегающего лося
Пострадала пассажирка авто
Пострадала 33-летняя пассажирка иномарки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Клинцовском районе иномарка сбила дикого зверя. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 8 июня, на участке «Брянск-Новозыбков».
По предварительной информации регионального УГИБДД, 27-летний водитель Chevrolet LANOS сбил лося, который перебегал проезжую часть.
Пострадала 33-летняя пассажирка авто. У женщины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. О судьбе животного ничего не известно.
- Пострадавшую доставили в Клинцовскую ЦРБ, но от госпитализации она отказалась, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU