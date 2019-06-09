В Бежицком районе Брянска потушили легковушку
Причину пожара установят эксперты
Огонь охватил панель в салоне авто.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске загорелась иномарка. О пожаре на переулке Брянском в Бежице сообщили в МЧС в половину одиннадцатого утра в воскресенье, 9 июня.
На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы увидели, что загорелась панель в салоне легкового автомобиля Ауди 80.
- На тушение подали один ручной пожарный ствол, - говорят в МЧС. - В 10.45 пожар ликвидировали.
Причину пожара установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU