В Бежицком районе Брянска потушили легковушку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-09T12:37:01+03:00

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В Брянске загорелась иномарка. О пожаре на переулке Брянском в Бежице сообщили в МЧС в половину одиннадцатого утра в воскресенье, 9 июня.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы увидели, что загорелась панель в салоне легкового автомобиля Ауди 80.

- На тушение подали один ручной пожарный ствол, - говорят в МЧС. - В 10.45 пожар ликвидировали.

Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU