2019-06-09T10:12:39+03:00
Происшествия

В Дятькове пьяный 17-летний водитель мопеда не справился с бордюром

Парень пострадал сам и едва не угробил пассажирку
Ольга УМАРОВА
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В ДТП пострадали парень и девушка.В ДТП пострадали парень и девушка.Фото: Сергей ГАПОН
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В Дятькове 17-летний водитель мопеда на полной скорости врезался в бордюр. ДТП произошло около половины четвертого утра на улице Ленина в воскресенье, 9 июня.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, юный водитель мопеда «Альфа» ехал без водительского удостоверения и в пьяном состоянии. Парень не справился с управлением и врезался в бордюр. Мопед упал на проезжую часть.

Пострадали два человека: сам водитель (закрытый перелом ключицы) и его 20-летняя пассажирка (ушиб лба, вывих плеча).

- Назначив лечение, врачи отпустили пострадавших домой, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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