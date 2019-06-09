В Дятькове пьяный 17-летний водитель мопеда не справился с бордюром
В Дятькове 17-летний водитель мопеда на полной скорости врезался в бордюр. ДТП произошло около половины четвертого утра на улице Ленина в воскресенье, 9 июня.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, юный водитель мопеда «Альфа» ехал без водительского удостоверения и в пьяном состоянии. Парень не справился с управлением и врезался в бордюр. Мопед упал на проезжую часть.
Пострадали два человека: сам водитель (закрытый перелом ключицы) и его 20-летняя пассажирка (ушиб лба, вывих плеча).
- Назначив лечение, врачи отпустили пострадавших домой, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU