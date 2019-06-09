В Карачевском районе под колесами грузовика погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-09T09:55:07+03:00

Он шел по краю проезжей части

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Под Карачевом водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла около 22.40 на участке «Орел-Смоленск» в субботу, 8 июня, передает УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель Mercedes Atego ехал со стороны Карачева в сторону Орла. Он сбил 47-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

- С различными травмами пострадавшего отправили в Карачевскую ЦРБ, - говорят в ГИБДД. – Одако врачам спасти его не удалось. Мужчина умер, не приходя в сознание.

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ИСТОЧНИК KP.RU