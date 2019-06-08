В воскресенье на Брянщине 30-градусная жара сменится грозой

8 Июнь 23:48 2019-06-08T23:48:20+03:00

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В воскресенье, 9 июня, в Брянской области будет по-прежнему жарко. Немного "освежит" жителей региона дождь с грозой, который прогнозируют синоптики. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, дождь возможен как ночью, так и днем.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. При грозе может усилиться до 10-15 метров в секунду.

Ночная температура воздуха - плюс 14-19 градусов, днем столбик термометра поднимется до 26-31 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU