2019-06-08T19:01:27+03:00
Общество

На мотокросс в брянский поселок Ивот приехало больше 120 гонщиков

Спортивным событием отметили предстоящий День России
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: Пресс-служба правительства Брянской области.Автор фото: Пресс-служба правительства Брянской области.
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В субботу, 8 июня, в поселке Ивот Дятьковского района прошел международный мотокросс. Традиционным спортивным событием отметили будущий День России, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На открытый чемпионат Брянской области по мотокроссу приехало более 120 гонщиков со всей страны: из Калужской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Московской, Ленинградской, Орловской и Брянской областей. Также прибыли спортсмены из Казахстана, Белоруссии и Италии.

- Гонщик Антонио из Италии участвует в ивотских гонках не впервые, по праву считается одним из лучших спортсменов, - рассказали в правительстве. - Самому младшему участнику мотокросса - пять лет, самому старшему - более 70-ти. Для жителей поселка и района чемпионат стал прекрасным, эмоциональным праздником спорта, добра и единения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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