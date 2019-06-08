В Брянске на запрещенном к купанию озере «Мутном» утонул мужчина

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-08T13:35:48+03:00

Пляж на Мутном закрыли из-за паразитов в воде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянске утонул 32-летний мужчина. О ЧП стало известно в половину двенадцатого утра в субботу, 8 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Со дна озера Мутное в не оборудованном для купания месте подняли тело мужчины. Работали водолазы, сотрудники МЧС, полиции и администрации: всего девять человек и четыре единицы техники.

- Обстоятельства и причину гибели установят специалисты, - уточнили в МЧС.

Напомним, пляж на озере Мутном официально закрыли из-за паразитов в воде. Запрет начал действовать с 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU