В Брянске на запрещенном к купанию озере «Мутном» утонул мужчина
Причину гибели выяснят эксперты
Пляж на Мутном закрыли из-за паразитов в воде.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске утонул 32-летний мужчина. О ЧП стало известно в половину двенадцатого утра в субботу, 8 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Со дна озера Мутное в не оборудованном для купания месте подняли тело мужчины. Работали водолазы, сотрудники МЧС, полиции и администрации: всего девять человек и четыре единицы техники.
- Обстоятельства и причину гибели установят специалисты, - уточнили в МЧС.
Напомним, пляж на озере Мутном официально закрыли из-за паразитов в воде. Запрет начал действовать с 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU