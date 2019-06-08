Пьяному водителю, угробившему двух пассажиров, дали 4,5 года колонии

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-08T13:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске вынесли приговор 33-летнему местному жителю, по вине которого погибли два человека. Трагедия произошла около четырех утра 13 января этого года в селе Глинищево, сообщает областная прокуратура.

Как установил суд, мужчина сел за ВАЗ-21102, который был неисправен. А именно: на авто были шины с различными рисунками протектора. В довершении всего водитель был пьян.

По населенному пункту «Лада» ехала со скоростью 60 км/ч. Во время снегопада машину вынесло на «встречку», где она столкнулась с Маздой-6. От полученных травм погибли двое пассажиров отечественного авто 32 и 29 лет.

- Суд признал водителя виновным и приговорил к 4,5 годам колонии-поселения, - говорят в прокуратуре. – Кроме того, его лишили водительских прав на три года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU