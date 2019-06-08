В Жуковке будут судить мужчину, который расстрелял своего знакомого

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-08T12:20:47+03:00

Брянца будут судить за покушение на убийство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На скамье подсудимых окажется житель Жуковки, который пытался убить приятеля. Трагедия разыгралась днем 17 декабря прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый находился возле одного из домов в Жуковке. Мужчина был пьян. Он три раза выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого. Две пули попали в ногу, один – в голову.

К счастью, вовремя вмешались посторонние, которые разняли мужчин и вызвали «скорую». Потерпевшего удалось спасти.

- Так преступный умысел лишить знакомого жизни не был доведен до конца, - говорят в прокуратуре. – На стрелявшего, который уже имел судимость, завели уголовное дел по статье «Покушение на убийство».

Уголовное дело рассмотрят в Жуковском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU