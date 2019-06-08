2019-06-08T11:22:39+03:00
Происшествия

В Новозыбкове водитель внедорожника на «зебре» сбил 53-летнюю женщину

Женщину положили в больницу
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
По факту ДТП проводят проверку.По факту ДТП проводят проверку.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Новозыбкове водитель иномарки сбил женщину. ДТП произошло около полвосьмого вечера на улице Первомайской в пятницу, 7 июня, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель Рено Дастер ехал со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Ломоносова. Машина наехала на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавшую госпитализировали с множественными ушибами и ссадинами, - говорят в ГИБДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшую брянскую чиновницу будут судить за «помощь» в ЕГЭ
В Брянске наказали мотоциклиста с полуголой пассажиркой
Артем Осипенко станет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске
В Брянске с 10 июня на капитальный ремонт закрывают улицу Арсенальскую
В центре Брянска на пять дней понизят напор воды
В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют семь дорог
Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов
В Брянске на День России устроят водный фейерверк
Брянские спортсменки стали чемпионками мира по рукопашному бою
Гендиректора брянского завода будут судить за контрабанду стратегически важных товаров
Брянский детский сад "Лесная сказка" попал в тысячу лучших в стране
В Брянске поймали насильника, который напал на 16-летнюю девушку
В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами
В ДТП на Литейной в Брянске пострадал 15-летний мотоциклист
Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом
В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка
У брянского цирка пройдет фестиваль граффити
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для асфальтирования
Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбалку
В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка»
В Брянске родители учеников попросили благоустроить спортивную площадку в школе №52
Бывшего брянского лесничество будут судить за вырубку на два миллиона рублей
К юбилею Александра Пушкина в Брянске не привели в порядок памятник поэту
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019
Учимся беречь природу, играя!
В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков