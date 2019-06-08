В Новозыбкове водитель внедорожника на «зебре» сбил 53-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-08T11:22:39+03:00

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В Новозыбкове водитель иномарки сбил женщину. ДТП произошло около полвосьмого вечера на улице Первомайской в пятницу, 7 июня, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель Рено Дастер ехал со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Ломоносова. Машина наехала на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавшую госпитализировали с множественными ушибами и ссадинами, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU