В Новозыбкове водитель внедорожника на «зебре» сбил 53-летнюю женщину
Женщину положили в больницу
По факту ДТП проводят проверку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Новозыбкове водитель иномарки сбил женщину. ДТП произошло около полвосьмого вечера на улице Первомайской в пятницу, 7 июня, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 54-летний водитель Рено Дастер ехал со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Ломоносова. Машина наехала на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Пострадавшую госпитализировали с множественными ушибами и ссадинами, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU