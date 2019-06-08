2019-06-08T10:36:40+03:00
Общество

Бывшую брянскую чиновницу будут судить за «помощь» в ЕГЭ

Обвинение также предъявили ее подчиненной, двум учителям и матери выпускника
Ольга УМАРОВА
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Следователи доказали шесть фактов получения взяток экс-чиновницей от образования.Следователи доказали шесть фактов получения взяток экс-чиновницей от образования.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске будут судить фигурантов громкого уголовного дела о «коррупционном ЕГЭ». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемые – экс-начальник отдела общего образования управления образования Брянской горадминистрации Татьяна Клименко и ряд пособников.

Экс-чиновницу назначили ответственной за подготовку и проведение госэкзаменов в 2017-2018 годах в Брянске. Выяснилось, что Клименко не раз получала взятки за «неисполнение своих должностных обязанностей и организацию помощи при сдаче выпускниками ЕГЭ по различным предметам».

Следователи доказали шесть фактов получения взяток. В их числе - эпизод с устройством внучки знакомого в детсад и дача мелкой взятки учителю, который руководил пунктом проведения ЕГЭ.

- Суммы взяток - от 15 до 50 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. - Всего же экс-чиновница получила 227 220 рублей.

Действия чиновницы квалифицировали как превышение должностных полномочий. Обвинение предъявили и двум учителям, которые получили мелкие взятки и были посредниками во взяточничестве. Подчиненную Клименко, которая выполняла незаконные указания начальницы, также обвинили в превышении полномочий. Перед судом предстанет и мать одного из выпускников, которая через посредника дала чиновнице крупную взятку.

Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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