2019-06-08T09:48:13+03:00
Общество

В Брянске наказали мотоциклиста с полуголой пассажиркой

Водитель ездил с закрытым регистрационным номером
Ольга УМАРОВА
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Нарушителю грозит штраф или временное лишение водительских прав.Нарушителю грозит штраф или временное лишение водительских прав.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске привлекли к административной ответственности мотоциклиста, который разъезжал с полуголой девушкой. Как передает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянской области, нарушение инспекторы нашли после публикации видеозаписи в соцсети.

Герой ролика - мотоциклист, который проезжал на мотоцикле в районе гипермаркета «Линия» в Фокинском районе. Внимание очевидцев привлекла его пассажирка, на которой из одежды практически ничего не было.

Но сотрудников Госавтоинспекции привлек другой момент: номер «железного коня» был закрыт посторонним предметом, что является прямым нарушением ПДД.

- Нарушителя нашли, им оказался 35-летний мужчина, - говорят в ГИБДД. – На него составили административный материал. Теперь водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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