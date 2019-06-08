В Брянске наказали мотоциклиста с полуголой пассажиркой

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-08T09:48:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске привлекли к административной ответственности мотоциклиста, который разъезжал с полуголой девушкой. Как передает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянской области, нарушение инспекторы нашли после публикации видеозаписи в соцсети.

Герой ролика - мотоциклист, который проезжал на мотоцикле в районе гипермаркета «Линия» в Фокинском районе. Внимание очевидцев привлекла его пассажирка, на которой из одежды практически ничего не было.

Но сотрудников Госавтоинспекции привлек другой момент: номер «железного коня» был закрыт посторонним предметом, что является прямым нарушением ПДД.

- Нарушителя нашли, им оказался 35-летний мужчина, - говорят в ГИБДД. – На него составили административный материал. Теперь водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU