В центре Брянска на пять дней понизят напор воды
Это связано с ремонтом на водозаборе
Брянцам ограничат напор воды на пять дней.Фото: Елена РАКОВА
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В Советском районе Брянска на пять дней понизят напор воды. Ограничения будут действовать с 10 по 14 июня.
Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, понижение напора воды связано с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе "Трубчевский".
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ИСТОЧНИК KP.RU