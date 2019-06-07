В центре Брянска на пять дней понизят напор воды

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-07T18:27:45+03:00

Брянцам ограничат напор воды на пять дней. Фото: Елена РАКОВА

Это связано с ремонтом на водозаборе

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В Советском районе Брянска на пять дней понизят напор воды. Ограничения будут действовать с 10 по 14 июня.

Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, понижение напора воды связано с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе "Трубчевский".

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ИСТОЧНИК KP.RU