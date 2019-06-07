2019-06-07T18:27:45+03:00
Общество

В центре Брянска на пять дней понизят напор воды

Это связано с ремонтом на водозаборе
Елена РАКОВА
Поделиться:
Брянцам ограничат напор воды на пять дней.Брянцам ограничат напор воды на пять дней.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Советском районе Брянска на пять дней понизят напор воды. Ограничения будут действовать с 10 по 14 июня.

Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, понижение напора воды связано с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе "Трубчевский".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют семь дорог
Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов
В Брянске на День России устроят водный фейерверк
Брянские спортсменки стали чемпионками мира по рукопашному бою
Гендиректора брянского завода будут судить за контрабанду стратегически важных товаров
Брянский детский сад "Лесная сказка" попал в тысячу лучших в стране
В Брянске поймали насильника, который напал на 16-летнюю девушку
В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами
В ДТП на Литейной в Брянске пострадал 15-летний мотоциклист
Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом
В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка
У брянского цирка пройдет фестиваль граффити
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для асфальтирования
Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбалку
В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка»
В Брянске родители учеников попросили благоустроить спортивную площадку в школе №52
Бывшего брянского лесничество будут судить за вырубку на два миллиона рублей
К юбилею Александра Пушкина в Брянске не привели в порядок памятник поэту
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019
Учимся беречь природу, играя!
В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков