В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют семь дорог

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-07T18:14:26+03:00

На их реконструкцию потратят 300 миллионов рублей

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Сразу семь дорог капитально отремонтируют в Бежицком районе Брянска в этом году. Деньги - 300 миллионов рублей - на них выделят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На улице Ново-Советской полностью сняли старый асфальт, сейчас укладывают выравнивающий слой покрытия, - рассказали в брянской мэрии. - Также подрядчик приступает к корректировке смотровых колодцев. Всего здесь отремонтируют два километра дорожного полотна, четыре километра тротуаров, 2,5 километра линий наружного освещения, установят дорожное ограждение, пять светофоров и девять остановочных комплексов.

На улице Вокзальной сняли верхний слой асфальта. Сейчас обустраивают тротуары и освещение. После ремонта здесь появятся 7 светофоров и 6 остановочных комплексов.

На улице Плодородной полностью выполнен ремонт освещения – отремонтировано 1,2 км линий наружного освещения. Сейчас подрядчик приводит в порядок тротуары.

Также продолжаются подготовительные работы по капремонту улиц Сахарова и Делегатской. Еще 2 дороги — Литейная и Бежицкая — проходят процедуру торгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU