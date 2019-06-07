Артем Осипенко станет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске
Брянский самбист Артем Осипенко станет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске.
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Российские спортсмены выступят во всех 19 видах программы, соревнования станут квалификационными на Олимпиаду-2020.
Наш земляк - семикратный чемпион России и мира,трехкратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр 2015 года, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо - понесет флаг страны на церемонии открытия, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU