Брянские спортсменки стали чемпионками мира по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-07T16:54:06+03:00

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Брянские спортсменки Ольга Королева и Анастасия Пахомова стали чемпионками мира по рукопашному бою. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие больше двухсот сильнейших спортсменов из 37 стран мира.

- В составе сборной команды Российской Федерации честь нашей страны отстаивали и две брянских спортсменки - воспитанницы спортивной школы "Торпедо" Ольга Королева и Анастасия Пахомова, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В весовой категории 50 килограммов звание сильнейшей в мире подтвердила заслуженный мастер спорта России Ольга Королева. Она стала трехкратной чемпионкой мира. В весовой категории 65 килограммов выступала дебютантка Анастасия Пахомова. Наша землячка завоевала золотую медаль и титул чемпионки мира, одержав победу над бывшей чемпионкой мира из Республики Беларусь.

Всего сборная команда Российской Федерации из 19 комплектов наград завоевала 13 золотых медалей, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

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ИСТОЧНИК KP.RU