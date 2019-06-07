2019-06-07T19:27:42+03:00
Общество

В Брянске с 10 июня на капитальный ремонт закрывают улицу Арсенальскую

Снова проехать по ней можно будет только после окончания работ
Елена РАКОВА
Поделиться:
Улицу Арсенальскую начнут ремонтировать 10 июня.Улицу Арсенальскую начнут ремонтировать 10 июня.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

С понедельника, 10 июня, в Брянске на капитальный ремонт закрывают часть улицы Арсенальской. С 10 часов утра проехать нельзя будет на участке от улицы Калинина до Покровской горы. Как говорят в Брянской городской администрации движение откроют только после выполнения всех работ.

Улица Арсенальская — одна из 24-х дорог, вошедших в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ее протяженность составляет немногим более 650 метров, а площадь асфальтирования - 6390 квадратных метров.

На Арсенальской планируют заменить асфальт, отремонтировать съезды и тротуары. Также здесь установят светодиодные фонари и пешеходное металлическое ограждение и укрепят подпорную стену. А на тротуаре появится тактильное покрытие в помощь слабовидящим пешеходам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артем Осипенко станет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске
В центре Брянска на пять дней понизят напор воды
В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют семь дорог
Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов
В Брянске на День России устроят водный фейерверк
Брянские спортсменки стали чемпионками мира по рукопашному бою
Гендиректора брянского завода будут судить за контрабанду стратегически важных товаров
Брянский детский сад "Лесная сказка" попал в тысячу лучших в стране
В Брянске поймали насильника, который напал на 16-летнюю девушку
В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами
В ДТП на Литейной в Брянске пострадал 15-летний мотоциклист
Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом
В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка
У брянского цирка пройдет фестиваль граффити
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для асфальтирования
Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбалку
В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка»
В Брянске родители учеников попросили благоустроить спортивную площадку в школе №52
Бывшего брянского лесничество будут судить за вырубку на два миллиона рублей
К юбилею Александра Пушкина в Брянске не привели в порядок памятник поэту
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019
Учимся беречь природу, играя!
В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков