В Брянске с 10 июня на капитальный ремонт закрывают улицу Арсенальскую

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-07T19:27:42+03:00

Снова проехать по ней можно будет только после окончания работ

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С понедельника, 10 июня, в Брянске на капитальный ремонт закрывают часть улицы Арсенальской. С 10 часов утра проехать нельзя будет на участке от улицы Калинина до Покровской горы. Как говорят в Брянской городской администрации движение откроют только после выполнения всех работ.

Улица Арсенальская — одна из 24-х дорог, вошедших в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ее протяженность составляет немногим более 650 метров, а площадь асфальтирования - 6390 квадратных метров.

На Арсенальской планируют заменить асфальт, отремонтировать съезды и тротуары. Также здесь установят светодиодные фонари и пешеходное металлическое ограждение и укрепят подпорную стену. А на тротуаре появится тактильное покрытие в помощь слабовидящим пешеходам.

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ИСТОЧНИК KP.RU