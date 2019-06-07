2019-06-07T16:19:59+03:00
Происшествия

Гендиректора брянского завода будут судить за контрабанду стратегически важных товаров

Руководителю предприятия грозит до семи лет колонии
Елена РАКОВА
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На генерального директора брянского предприятия уголовное дело.На генерального директора брянского предприятия уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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До семи лет колонии грозит генеральному директору одного из брянских предприятий за контрабанду стратегически важных товаров

Как установили брянские таможенники, в июне прошлого года одна из брянских организаций переправила в Белоруссию три тонны прутков из алюминиевых сплавов Д16, Д16Т диаметром 350 мм. на сумму больше миллиона рублей. Это товар является стратегически важным.

- Данные товары подлежат вывозу за пределы России на основании разовой лицензии, выдаваемой Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России, в связи с возможностью их применения в ядерных целях, - пояснил и. о. заместителя начальника таможни Александр Дралинский. – Однако руководство организации за получением лицензии не обращалось.

Брянская таможня завела на генерального директора брянского предприятия уголовное дело. Если мужчину признают виновным, ему грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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