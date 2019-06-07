Брянский детский сад "Лесная сказка" попал в тысячу лучших в стране
Фото: vk.com "ЖК на Флотской"
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В Москве подвели итоги всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019".
В рамках смотра отобрали одну тысячу лучших организаций дошкольного образования по всей стране.
- Одна из целей конкурса - обобщение и распространение опыта работы организаций дошкольного образования, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Участниками конкурса стали 98838 пользователей.
В число победителей конкурса вошел и детский сад №22 "Лесная сказка" города Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU