2019-06-07T12:46:21+03:00
Происшествия

В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами

Трое человек погибли
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Михаил Быстров.Фото: vk.com, Михаил Быстров.
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В страшное ДТП в Московской области попал «Форд Мондео» с брянскими номерами. Автоавария случилась вечером в четверг, 6 июня, на трассе М-3 «Украина» недалеко от Наро-Фоминска. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

«Форд» столкнулся с «Киа Соул». Судя по фотографиям, брянская машина разбита полностью. Известно, что в ДТП погибли три человека, еще двоих пострадавших отвезли в больницу. Очевидцы происшествия пишут, что скорая помощь ехала очень долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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