В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-07T12:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В страшное ДТП в Московской области попал «Форд Мондео» с брянскими номерами. Автоавария случилась вечером в четверг, 6 июня, на трассе М-3 «Украина» недалеко от Наро-Фоминска. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

«Форд» столкнулся с «Киа Соул». Судя по фотографиям, брянская машина разбита полностью. Известно, что в ДТП погибли три человека, еще двоих пострадавших отвезли в больницу. Очевидцы происшествия пишут, что скорая помощь ехала очень долго.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU