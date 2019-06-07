2019-06-07T10:30:06+03:00
Общество

У брянского цирка пройдет фестиваль граффити

Он состоится 29 июня в 10.00
Марина АНТОНОВА
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Фото: Отдел молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.Фото: Отдел молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
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У брянского цирка 29 июня пройдет фестиваль граффити. Заявки на участие будут принимать до 24 июня, сообщают в пресс-службе отдела молодежной политики горадминистрации. Среди работ проведут конкурс.

Итоги подведут 29 июня. В тот же день лучшие граффити нанесут на поверхность. Начало фестиваля – в десять часов утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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