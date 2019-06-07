На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для асфальтирования
На Первомайском мосту в Брянске строители готовят основание для асфальтирования. Завершили строительство швов на подходах к мосту с двух сторон. До конца недели закончат укладывать защитный слой из бетона на проезжую часть. Бетон набирает прочность, его толщину контролируют специалисты технадзора.
Строители приступили к отсыпке откосов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На следующей неделе на мосту планируют установить ограждения и контактную сеть для троллейбусов.
Напомним, движение по Первомайскому мосту обещают открыть 5 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU