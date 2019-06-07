Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбалку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-07T09:55:19+03:00

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Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбную ловлю. Мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ.

- В суде установили, что в марте в реке Ипуть в селе Старые Бобовичи брянец выловил 29 рыбин с помощью запрещенных орудий лова - лесковых сетей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Добычей рыбака стали 32 рыбины: восемь щук, два линя, 17 красноперок, три окуня, по одному лещу и густеру.

Рыбным запасам Брянской области причинен ущерб 29 тысяч рублей. Подсудимый добровольно возместил его.

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ИСТОЧНИК KP.RU