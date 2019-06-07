СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-07T09:36:33+03:00

Вредителей нашли в пищеблоке и буфетах в группах

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В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка». Протоколы о временном запрете деятельности дошкольного учреждения с 30 мая составили сотрудники Роспотребнадзора. Протокол об административном нарушении направили в суд.

Проверку провела и прокуратура. Правоохранителям стало известно о проблеме после мониторинга соцсетей.

- Тараканов нашли в пищеблоке и буфетах многих групп, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Дезинсекцию не проводили по санитарным правилам. А травили вредителей и расставляли ловушки для них работники детсада, которые не прошли специального обучения.

Нарушения потребовали устранить от главы администрации Клинцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU