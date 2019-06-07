В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка»
В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка». Протоколы о временном запрете деятельности дошкольного учреждения с 30 мая составили сотрудники Роспотребнадзора. Протокол об административном нарушении направили в суд.
Проверку провела и прокуратура. Правоохранителям стало известно о проблеме после мониторинга соцсетей.
- Тараканов нашли в пищеблоке и буфетах многих групп, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Дезинсекцию не проводили по санитарным правилам. А травили вредителей и расставляли ловушки для них работники детсада, которые не прошли специального обучения.
Нарушения потребовали устранить от главы администрации Клинцов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU