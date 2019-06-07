В Брянске родители учеников попросили благоустроить спортивную площадку в школе №52

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-07T09:20:14+03:00

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В Брянске родители учеников попросили отремонтировать спортивную площадку в школе №52, которая находится в Бежицком районе. Сейчас после опасно для проведения подвижных игр. Родители обратились в брянское отделение ОНФ.

Активисты выезжали к школе еще два года назад. На ту же площадку жаловались местные жители. Недалеко от футбольных ворот из земли выступали бетонный фундамент и бетонная плита. По всему игровому полю торчали корни деревьев. Играть на площадке было опасно. Поэтому в школе перестали использовать ее для проведения физкультуры.

Но с тех пор на площадке ничего не изменилось. Дети легко могут попасть на поле и играть там. Поэтому общественники направили обращение мэру Брянска с просьбой отремонтировать опасную спортивную площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU