2019-06-07T09:08:14+03:00
Происшествия

Бывшего брянского лесничество будут судить за вырубку на два миллиона рублей

Во столько оценили сумму ущерба государству
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Брянском районном суде.Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Брянском районном суде.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Бывшего брянского лесничего будут судить за вырубку деревьев на два миллиона рублей. Во столько оценили сумму ущерба государству.

- По версии следствия, лесничий Журиничского участкового лесничества с декабря 2016-го по январь 2017 незаконно вырубил лес объемом больше 100 кубометров, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мужчина использовал поддельные документы купли-продажи лесных насаждений от граждан.

Бывшего лесничего обвиняют по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, с использованием служебного положения». Наказание по статье предусматривает штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до семи лет. Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Брянском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске поймали насильника, который напал на 16-летнюю девушку
В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами
В ДТП на Литейной в Брянске пострадал 15-летний мотоциклист
Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом
В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка
У брянского цирка пройдет фестиваль граффити
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для асфальтирования
Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбалку
В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка»
В Брянске родители учеников попросили благоустроить спортивную площадку в школе №52
К юбилею Александра Пушкина в Брянске не привели в порядок памятник поэту
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019
Учимся беречь природу, играя!
В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков