Бывшего брянского лесничество будут судить за вырубку на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-07T09:08:14+03:00

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Брянском районном суде. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Бывшего брянского лесничего будут судить за вырубку деревьев на два миллиона рублей. Во столько оценили сумму ущерба государству.

- По версии следствия, лесничий Журиничского участкового лесничества с декабря 2016-го по январь 2017 незаконно вырубил лес объемом больше 100 кубометров, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мужчина использовал поддельные документы купли-продажи лесных насаждений от граждан.

Бывшего лесничего обвиняют по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, с использованием служебного положения». Наказание по статье предусматривает штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до семи лет. Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Брянском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU