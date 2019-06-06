К юбилею Александра Пушкина в Брянске не привели в порядок памятник поэту

СЕГОДНЯ 19:43 2019-06-06T19:43:47+03:00

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Брянск вместе со всей России 6 июня отмечал 220-летие со дня рождения Александра Пушкина. В нашем городе основные торжества проходили в Пушкинском парке в Бежице. Но памятник поэту встречал гостей в неприглядном виде. Краска на нем отслоилась, постамент давно требует ремонта, а вокруг на клумбе так и не посадили цветы.

Парк Пушкина в Бежицком районе отремонтировали в 2017 году. 13 миллионов рублей выделили на него по программе «Формирование комфортной городской среды». И то, добиваться этого пришлось местным активистам. Надеялись, что работы продолжатся через год. Но этого не произошло – в 2018-м в Бежице ремонтировали сквер Морозова около ДК БМЗ, в этом году ждет ремонта Майский парк.

Похоже, о парке Пушкина чиновники забыли. В райадминистрации обещали лишь установить в парке биотуалет. А об установке здесь детского игрового комплекса и высадке цветов речи не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU