Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-06T18:45:13+03:00

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На конференции, которая проходила в Москве 4-5 июня и называлась «Пути развития отрасли обращения с отходами в рамках реализации национального проекта «Экология», побывала делегация компании «Чистая планета».

- В форуме принимали участие представители Минприроды РФ, публично-правовой компании «Российский экологический оператор», Госкорпорации «Ростех», Ассоциации «Чистая страна», российских и зарубежных предприятий и перспективные региональные операторы. Своим опытом в проектировании и строительстве современных полигонов по захоронению ТКО и промышленных отходов поделились немецкие партнеры и ведущие российские компании. Новые стандарты качества экологической безопасной рекультивации полигонов, ноу-хау при рекультивации шламонакопителей, эффективные технологии и оборудование в комплексной системе переработки ТКО, применение цифровых технологий в нашей отрасли – обо всем этом шла речь на конференции в Москве. Вся информация очень пригодится нам в работе, - рассказал участник конференции - руководитель проекта по раздельному сбору отходов ОАО «Чистая планета» Григорий Бабкин.

ИСТОЧНИК KP.RU