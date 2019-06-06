Учимся беречь природу, играя!

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-06T18:43:07+03:00

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Компания «Чистая планета» приняла участие в мероприятии по экологическому воспитанию в брянской школе №8. Праздник был посвящен Дню эколога.

Заместитель генерального директора по экологической безопасности ОАО «Чистая планета» Татьяна Корытина рассказала ученикам начальных классов о необходимости бережливого отношения к окружающей среде и культуре раздельного сбора отходов. Ребята узнали о том, какие отходы опасны, а какие – нет, и что после переработки можно сделать из пластиковых бутылок, жестяных банок и макулатуры.

В мероприятии по экологическому воспитанию школьников также приняли участие представители Департамента природных ресурсов Брянской области, Управления федеральной службы Росприроднадзора по Брянской области, преподаватели и студенты БГИТУ.

Дети ответили на вопросы экологической викторины и получили в подарок от гостей игру «Экогейм», которую разработали студенты и преподаватели кафедры промышленной экологии и техносферной безопасности БГИТУ при поддержке компании «Чистая планета».

- Теперь ребятишки будут проводить время в школьном летнем лагере с пользой – не только играть, но и учиться правильно обращаться с мусором. В том числе, и превращать отходы в деньги. Игра «Экогейм» создана по принципу популярной игры «Монополия», - рассказали в компании ОАО «Чистая планета».

ИСТОЧНИК KP.RU