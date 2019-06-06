В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
Отдыхающие вытащили тело пенсионера из воды, но спасти его не удалось
Трагедия случилась в среду, 5 июня.Фото: Елена РАКОВА
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В брянском городе Новозыбков утонул 64-летний мужчина. Трагедия случилась в среду, 5 июня, на пруду в районе сельскохозяйственного техникума.
Очевидцы говорят, что мужчина нырнул в воду. Через несколько минут всплыло его тело. Отдыхающие вытащили пенсионера на берег. Но спасти его жизнь не удалось, сообщает «Новозыбков.SU».
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ИСТОЧНИК KP.RU