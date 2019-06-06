В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-06T18:31:20+03:00

Отдыхающие вытащили тело пенсионера из воды, но спасти его не удалось

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В брянском городе Новозыбков утонул 64-летний мужчина. Трагедия случилась в среду, 5 июня, на пруду в районе сельскохозяйственного техникума.

Очевидцы говорят, что мужчина нырнул в воду. Через несколько минут всплыло его тело. Отдыхающие вытащили пенсионера на берег. Но спасти его жизнь не удалось, сообщает «Новозыбков.SU».

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ИСТОЧНИК KP.RU