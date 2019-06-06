В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-06T17:57:38+03:00

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В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов амфетамина. Несовершеннолетний распространял наркотики в городе с помощью «закладок». Сам злоумышленник оказался жителем Жуковского района.

- В доме, где живет подросток полицейские нашли специальные весы и упаковочный материал для расфасовки наркотиков, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На несовершеннолетнего брянца завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Санкция по ней предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU