В Брянске 16-летняя телефонная террористка избежала уголовного наказания
В Брянске 16-летняя телефонная террористка, которая сообщила о якобы заложенной бомбе в «Макдональдсе» в Бежице, избежала уголовного наказания. Судебное заседание прошло в среду, 5 июня. На первое заседание, назначенное на 4 июня, подсудимая не пришла.
Суд учел, что девушка раскаялась в своем поступке, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. И решил, что исправиться несовершеннолетняя может с помощью мер воспитательного воздействия. Девушку на 11 месяцев передали под надзор опекуна. Постановление суда пока не вступило в законную силу, сообщаютв пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Напомним, 31 января неизвестный сообщил о ложном минировании ресторана «Макдональдс» в Бежицком районе. Посетителей и персонал вывели на улицу. Информация о бомбе в здании не подтвердилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU