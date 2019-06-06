2019-06-06T17:09:35+03:00
Общество

В Брянске ищут семью для брата и двух сестер

У родственников нет возможности взять на воспитание сразу трех детей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Брат и сестры сейчас находятся в социально-реабилитационном центре.Брат и сестры сейчас находятся в социально-реабилитационном центре.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянске ищут новую семью для пятилетней Ксении, семилетней Софии и девятилетнего Кирилла. Отец детей умер. А мать – лишили родительских прав из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. У родственников нет возможности взять на воспитание сразу трех детей. Брат и сестры сейчас находятся в социально-реабилитационном центре, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Самая младшая девочка, Ксения, общительная, любознательная, любит рисовать. София артистичная, хорошо танцует и пишет стихи. Кирилл доброжелательный и открытый мальчик, легко идет на контакт и все время фантазирует.

Если вы хотели бы взять ребят в свою семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Ксения общительная, любознательная девочка, любит рисовать. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ксения общительная, любознательная девочка, любит рисовать.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

София артистичная, любит танцевать, пишет стихи. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

София артистичная, любит танцевать, пишет стихи.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Кирилл доброжелательный, активный, открытый мальчик. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Кирилл доброжелательный, активный, открытый мальчик.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Адрес: Брянск, улица Комсомольская, 4,

Телефон 8 (4832) 51 88 94.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019
Учимся беречь природу, играя!
В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков
Новый скандал в школе-интернате в Жуковке: пьяный воспитанник избил полицейского
В Брянске 16-летняя телефонная террористка избежала уголовного наказания
В Брянске для купания закрыли еще один пляж
В Брянской области насчитали четырех миллиардеров
На улицах Брянска встретили актера и телеведущего Леонида Каневского
Истощенного брянского мальчика перевели в детский хоспис в Подмосковье
В брянском аэропорту возводят пристройку к зданию ожидания вылетов
В Брянске Борис Пайкин перевел на цифру дом престарелых и больницу
Военнослужащие в Брянской области помогут немецким поисковикам найти останки солдат
Севских чиновников обязали убрать незаконную свалку
Брянский суд не изменил приговор экс-замдиректора жуковского интерната, где совратили воспитанниц
В Погарском районе перевернулся ВАЗ: погиб пассажир
В четверг воздух на Брянщине прогреется до плюс 29 градусов
«Победы наших земляков - это победы Брянска»
Инициатива брянских художниц
Погарские музыканты и спортсмены получили подарки от депутата Госдумы
В Брянске у детского сада «Веснянка» пройдут сплошные проверки водителей
В Брянском районе потушили лесной пожар
В Брянске стартовал прием заявок на ремонт парков и дворов на следующий год