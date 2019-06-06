В Брянске ищут семью для брата и двух сестер
В Брянске ищут новую семью для пятилетней Ксении, семилетней Софии и девятилетнего Кирилла. Отец детей умер. А мать – лишили родительских прав из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. У родственников нет возможности взять на воспитание сразу трех детей. Брат и сестры сейчас находятся в социально-реабилитационном центре, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Самая младшая девочка, Ксения, общительная, любознательная, любит рисовать. София артистичная, хорошо танцует и пишет стихи. Кирилл доброжелательный и открытый мальчик, легко идет на контакт и все время фантазирует.
Если вы хотели бы взять ребят в свою семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
Ксения общительная, любознательная девочка, любит рисовать.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
София артистичная, любит танцевать, пишет стихи.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Кирилл доброжелательный, активный, открытый мальчик.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Адрес: Брянск, улица Комсомольская, 4,
Телефон 8 (4832) 51 88 94.
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ИСТОЧНИК KP.RU