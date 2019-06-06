2019-06-06T16:49:14+03:00
Общество

В Брянске для купания закрыли еще один пляж

Он находится в заливе у нефтебазы в Володарском районе
Марина АНТОНОВА
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Причина - найденные в воде и песке паразиты.Причина - найденные в воде и песке паразиты.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске 5 июня для купания закрыли еще один пляж. Он находится в заливе у нефтебазы в Володарском районе. Причиной тому стали найденные в воде и песке паразиты, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии.

Городским службам предстоит заменить песок на пляжах, а специалистам Роспотребнадщора – взять новые пробы. Места для купания постараются открыть как можно быстрее. Так не вовремя в Брянске на несколько дней установилась аномальная жара.

Центральный пляж в Бежице остается открытым. Табличку «Купаться запрещено» увидели посетители и опубликовали фотографию в соцсети. Таким образом, говорят в мэрии, обозначили границы пляжа и места, которые не просматриваются со спасательного поста.

Напомним, в среду также из-за паразитов закрыли пляж на озере Мутном в Фокинском районе. Получается, горожанам пока остается пять официальных мест для купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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