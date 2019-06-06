2019-06-06T16:39:01+03:00
Общество

В Брянской области насчитали четырех миллиардеров

О доходах за прошлый год отчитались две трети от тех, кто должен это сделать
Марина АНТОНОВА
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Доход больше миллиона рублей показали около 4200 налогоплательщиков.Доход больше миллиона рублей показали около 4200 налогоплательщиков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области подвели первые итоги декларационной кампании. О доходах за прошлый год отчитались две трети тех, кто обязан это сделать. Декларации подали больше 21 тысячи человек.

Среди них уже есть четверо миллиардеров. Кстати, среди них жена брянского губернатора. Судя по декларации, опубликованной на сайте областного правительства, Ольга Богомаз в прошлом году заработала 1,2 миллиарда рублей.

Доход больше миллиона рублей показали около 4200 налогоплательщиков, сообщает ГТРК «Брянск». Это на 750 человек больше, чем годом раньше. От полумиллиона до миллиона рублей заработали шесть брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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