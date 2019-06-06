На улицах Брянска встретили актера и телеведущего Леонида Каневского

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-06T16:18:38+03:00

Он снимает здесь очередной выпуск программы «Следствие вели…»

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На улицах Брянска горожане встретили известного актера и телеведущего Леонида Каневского. Фотографии с ним публикуют в соцсетях. Ведущий снимает в нашем городе очередной выпуск передачи «Следствие вели…», которая выходит на НТВ. Документальные передачи посвящены громким преступлениям, которые совершали во времена СССР.

Брянцы сфотографировались с Леонидом Каневским на площади Партизан, на лестнице по бульвару Гагарина. Заметили актера и на улице Энергетической.

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ИСТОЧНИК KP.RU