На улицах Брянска встретили актера и телеведущего Леонида Каневского
Он снимает здесь очередной выпуск программы «Следствие вели…»
Фото: vk.com, Юрий Корпусов.
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На улицах Брянска горожане встретили известного актера и телеведущего Леонида Каневского. Фотографии с ним публикуют в соцсетях. Ведущий снимает в нашем городе очередной выпуск передачи «Следствие вели…», которая выходит на НТВ. Документальные передачи посвящены громким преступлениям, которые совершали во времена СССР.
Брянцы сфотографировались с Леонидом Каневским на площади Партизан, на лестнице по бульвару Гагарина. Заметили актера и на улице Энергетической.
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ИСТОЧНИК KP.RU