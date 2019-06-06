Истощенного брянского мальчика перевели в детский хоспис в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-06T14:57:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Истощенного брянского мальчика Сашу перевели в детский хоспис в Подмосковье. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина на официальной странице в соцсети.

Четырехлетнего мальчика выписали из больницы №9 имени Сперанского 5 июня. В хосписе Саша проведет какое-то время. В частном учреждении здравоохранения созданы все условия для малыша. Правда, здесь не будут лечить основное его заболевания, а лишь помогут облегчить симптомы. С ребенком будут заниматься лечебной физкультурой. Для пациентов предусмотрен массаж, релаксация в сенсорной комнате, занятия с психологом. В здании есть бассейн. По всем помещениям можно беспрепятственно передвигаться на инвалидной коляске. А из каждой комнаты можно выйти на балкон или выехать на свежий воздух, не вставая с кровати.

Напомним, Саша находился в Дубровском доме-интернате. В четыре с половиной года он весил шесть килограммов. В московской больнице ему установили трубку для кормления в пищевод. Мальчик родился здоровым. Но стал инвалидом после падения с высоты. Родители от него не отказывались.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU