2019-06-06T14:32:54+03:00
Общество

В брянском аэропорту возводят пристройку к зданию ожидания вылетов

Фотографией поделились пользователи в соцсетях
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Международный аэропорт Брянск".Фото: vk.com, "Международный аэропорт Брянск".
Изменить размер текста:

В брянском аэропорту возводят пристройку к зданию ожидания вылетов. Фотографией строительных конструкций поделились пользователи в неофициальной группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети.

Дополнительное пространство возводят со стороны летного поля. Пассажиры туда попадают после того, как пройдут регистрацию и таможню на международные рейсы. Особенно это актуально для рейсов в Турцию, так как туда летают самые вместительные самолеты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Истощенного брянского мальчика перевели в детский хоспис в Подмосковье
В Брянске Борис Пайкин перевел на цифру дом престарелых и больницу
Военнослужащие в Брянской области помогут немецким поисковикам найти останки солдат
Севских чиновников обязали убрать незаконную свалку
Брянский суд не изменил приговор экс-замдиректора жуковского интерната, где совратили воспитанниц
В Погарском районе перевернулся ВАЗ: погиб пассажир
В четверг воздух на Брянщине прогреется до плюс 29 градусов
«Победы наших земляков - это победы Брянска»
Инициатива брянских художниц
Погарские музыканты и спортсмены получили подарки от депутата Госдумы
В Брянске у детского сада «Веснянка» пройдут сплошные проверки водителей
В Брянском районе потушили лесной пожар
В Брянске стартовал прием заявок на ремонт парков и дворов на следующий год