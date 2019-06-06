В брянском аэропорту возводят пристройку к зданию ожидания вылетов
Фотографией поделились пользователи в соцсетях
Фото: vk.com, "Международный аэропорт Брянск".
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В брянском аэропорту возводят пристройку к зданию ожидания вылетов. Фотографией строительных конструкций поделились пользователи в неофициальной группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети.
Дополнительное пространство возводят со стороны летного поля. Пассажиры туда попадают после того, как пройдут регистрацию и таможню на международные рейсы. Особенно это актуально для рейсов в Турцию, так как туда летают самые вместительные самолеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU