СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-06T14:32:54+03:00

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В брянском аэропорту возводят пристройку к зданию ожидания вылетов. Фотографией строительных конструкций поделились пользователи в неофициальной группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети.

Дополнительное пространство возводят со стороны летного поля. Пассажиры туда попадают после того, как пройдут регистрацию и таможню на международные рейсы. Особенно это актуально для рейсов в Турцию, так как туда летают самые вместительные самолеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU