Военнослужащие в Брянской области помогут немецким поисковикам найти останки солдат

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-06T13:20:58+03:00

Погибших во время Великой Отечественной войны немцев перезахоронят в Германии

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Военнослужащие Западного военного округа помогут немецким поисковикам найти останки солдат, которые погибли в Брянской области в годы Великой Отечественной войны. Работы пройдут в Сеще, сообщают в пресс-службе ЗВО.

В наш регион приедут представители общественной организации «Народный Союз Германии». Они эксгумируют останки незахороненных немецких солдат, которых считают пропавшими без вести. Их перезахоронят на территории Германии.

Отдельный поисковый специальный батальон Западного военного округа был сформирован в 2007 году. Военнослужащие разыскивают останки погибших во время войны солдат и офицеров. Подобный батальон является единственным в Вооруженных силах Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU