2019-06-06T12:16:03+03:00
Общество

Севских чиновников обязали убрать незаконную свалку

В ситуации разбиралась прокуратура
Елена РАКОВА
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Чиновников обязали убрать незаконную свалку.Чиновников обязали убрать незаконную свалку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Севских чиновников суд обязал убрать незаконную свалку. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

- Несанкционированная свалка находится по дороге в направлении поселка Кудеяр, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки от главы Пушкинского сельского поселения внесено потребовали ее ликвидировать. Также по постановлению прокурора главу этого муниципального образования привлекли к административной ответственности.

Но чиновники так и не убрали незаконную свалку. Поэтому прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил просьбу правоохранителей.

Теперь прокуратуре нужно проконтролировать как чиновники исполнят решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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