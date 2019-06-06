Севских чиновников обязали убрать незаконную свалку

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-06T12:16:03+03:00

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Севских чиновников суд обязал убрать незаконную свалку. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

- Несанкционированная свалка находится по дороге в направлении поселка Кудеяр, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки от главы Пушкинского сельского поселения внесено потребовали ее ликвидировать. Также по постановлению прокурора главу этого муниципального образования привлекли к административной ответственности.

Но чиновники так и не убрали незаконную свалку. Поэтому прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил просьбу правоохранителей.

Теперь прокуратуре нужно проконтролировать как чиновники исполнят решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU