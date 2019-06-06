В Погарском районе перевернулся ВАЗ: погиб пассажир
Полицейские проводят проверку по факту ДТП
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Погарском районе ВАЗ-21070 съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП погиб 31-летний пассажир иномарки.
Автоавария случилась около половины восьмого утра в среду, 5 июня, на 22-м километре дороги «Погар-Витемля», сообщают в УГИБДД по Брянской области. 25-летний автомобилист ехал со стороны Погара в сторону села Витемля. Водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU